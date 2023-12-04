Yozgat Gastronomi Günleri tamamlandı

Yozgat Belediyesi 22’nci Uluslararası Sürmeli Festivali çerçevesinde düzenlenen Gastronomi Günleri etkinlikleri tamamlandı. Cumhuriyet Alanı’nda üç gün devam eden etkinlikte, yöresel damak tatları ile birlikte organik ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi, yemek yarışmaları yapıldı. Katılımcılara etkinlik süresince omaç, kavurga, testi kebabı, arabaşı ve bulgur pilavı gibi yöresel yemekler ikram edildi.

Yoğun ilginin görüldüğü Gastronomi Günleri etkinliklerinde gün boyunca yapılan yarışmaları takip eden vatandaşlar, açılan stantlarda tanıtımı yapılan Akdağmadeni salebi, Bozok Kahvesi, şeker pancarı haşlaması, turşu, mantar, girebolu suyu, süt, yoğurt, ayran gibi daha birçok yöresel ürünlerin tadına bakma imkanı buldu. Katılımcılara yöresel yemeklerin yapılışı konusunda da düzenlenen söyleşilerle bilgiler verildi.

“Tüm ülkemiz Yozgat’ın yöresel ürünlerini tanıdı”

Gastronomi Günleri’nin güzel geçtiğini belirten vatandaşlardan Zeliha Karademir İkiz, “Festivalde kendi ürünlerimiz tanıtıldı, vatandaşlarda ikramlar yapıldı. Bu sayede tüm Türkiye’miz Yozgat’ın yöresel ürünlerini tanıdı. Vatandaşlara omaç, testi kebabı, mercimekli pilav ve arabaşı ikramı yapıldı. Gastronom Günleri’ne katılan herkes bu ikramları tatma imkanı buldu.” dedi.

“Bu tür etkinlikler daha çok olsa da halk birbiriyle kaynaşsa”

Aysel Koçak isimli vatandaş ise, “Yozgat’ımız için çok güzel bir etkinlik. Benim için bu tür etkinlikler çok değerli. Burada ikramları tattık, diğer illerde bu tür günler oluyor ama burada ilk defa oldu keşke her sene bu tür etkinlikler olsa da halk birbiriyle kaynaşsa. Ben çok memnun kaldım.” şeklinde konuştu.

“Kültürümüzü tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de “Yozgat'ta yöresel lezzetlerimiz fevkalade fazla. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, tescilli ürünlerimiz gayet fazla. Bunların başında testi kebabı, tandır kebabı, çömlek peyniri, ekmeklerimiz, balımız, omacımız, arabaşı çorbamız biz bunları biliyoruz ama kültürümüz geçmişten geliyor. Bizim amacımız bu ürünlerimizi diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlarla buluşturabilmek ve aslında uluslararası bir pazarı açabilmekti. Bu anlamda da gastronomi etkinliklerini çok önemsedik. Biz yöresel lezzetlerimizi biliyoruz ama başkaları tanımıyor. Asıl amacımız burada bu kültürümüzü tanıtmaktı. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.