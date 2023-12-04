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Güncel
AA 04.12.2023 11:43

Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'den otomobiliyle Avanos ilçesine gitmekte olan R.K, kendisini telefonla arayan arkadaşlarıyla buluşmak için aracını sağ şeride çekerek bekledi.

Başka bir araçla yolun diğer tarafına gelen arkadaşlarının yanına gitmek isteyen R.K'ye, koşarak karşı tarafa geçmek istediği sırada M.K'nin kullandığı yolcu otobüsü çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen R.K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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