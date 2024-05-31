Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.05.2024 09:49

Osmaniye’de Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için dua edildi

Osmaniye Müftülüğü tarafından Filistin ve Doğu Türkistan'daki saldırılarda yaşamını yitirenler için dua edildi.

Osmaniye’de Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için dua edildi

Cumhuriyet Meydanı'nda müftülük çalışanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Burada düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

İl Müftü Vekili Mehmet Güneş, buradaki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca her mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını söyledi.

Filistin, Arakan ve dünyanın hangi köşesinde bir mazlum, mağdur varsa onun sesi olmaya devam edileceğini vurgulayan Güneş, "Osmaniye'den öyle bir haykıralım ki buradan sesimizi bütün dünya duysun. Dua ve niyazımız arşıalaya yükselsin inşallah. Mazlum olan kardeşlerimizin en kısa zamanda kurtuluşa kavuşmasını nasip eylesin Rabb'imiz" dedi.

Etkinlik, Fetih suresinin okunmasının ardından Toprakkale İlçe Müftüsü Yakup Etik'in duasıyla tamamlandı.

ETİKETLER
Osmaniye Gazze
Sıradaki Haber
Erzincan’da 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
Stoltenberg: NATO silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmeli
10:14
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yıllık bazda arttı
10:12
İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü
10:12
Küresel piyasalarda gözler Fed verilerine çevrildi
10:11
İran'ın İsfahan eyaletindeki nükleer merkeze helikopter kazasında ölen Reisi'nin adı verildi
10:09
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Sigara bırakma poliklinikleri hizmet veriyor
Sigara bırakma poliklinikleri hizmet veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ