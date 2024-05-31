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Güncel
AA 31.05.2024 09:22

İzmir'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Hilal Mahallesi İşçiler Caddesi'nde otomobilinde bulunan 44 yaşındaki Gerçek Atçı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Atçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cenaze, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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