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Güncel
AA 31.05.2024 00:18

Van'da düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 53 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24-30 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

53 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda 29 kilo 308 gram sentetik uyuşturucu, 22 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde, 1 gram esrar, 55 uyuşturucu hap ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 13'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

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