Erzincan’da 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı

21 Mayıs 2024 - 28 Mayıs 2024 tarihinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, “Basit Yaralama 86/2-1. Cümle” suçundan toplam 11 bin 460 TL adli para cezası bulunan 3 şahıs, “Türk Ticaret Kanununa Muhalefet” suçundan 5 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası olan 2 şahıs Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.



16 bin 460 TL adli para cezası olan 4 şahıs ve ifadeye yönelik cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.