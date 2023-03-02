Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de ev satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışına soruşturma
Osmaniye'de deprem sonrası ev satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.
Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Osmaniye
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