Genel Maden İşçileri Sendikasından yapılan açıklamaya göre, grizu faciasının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenlenecek.

Törende, yaşamını yitiren maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

Yarın gerçekleştirilecek tören, sabah 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzun Mehmet kuyu başında gerçekleştirilecek.​​​​​​​