Tüm Türkiye depremzedelere destek olmak için seferber olmaya devam ederken, Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki aile destek merkezinde usta öğreticiler ve gönüllü kadınlar depremzede vatandaşlar için kolları sıvadı.

Dikiş ve giyim atölyelerinde eğitim gören kursiyerler, usta öğreticiler gözetiminde depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden gönüllü olarak çalışıyor.

Gönüllü kadınlar depremzede çocuklar ve yetişkinler üşümesin diye polar, battaniye ve pijama takımı dikimine başladı.

Atölyelerde kadınlar tarafından özenle üretilen polar, battaniye ve pijama takımları paketlenerek kolilere doldurulduktan sonra Tatvan Kaymakamlığı aracılığıyla deprem bölgesine gönderilmesi planlanıyor.



Tüm kursiyer ve usta öğreticiler ile depremzedelerin yaralarını sarmaya devam edeceklerini belirten ADEM Koordinatörü Hatice Piral, “Aile destek merkezimiz Tatvan Kaymakamlığına bağlıdır. Kurslarımız halk eğitim bünyesinde açılmaktadır. Maalesef ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremlerden dolayı Kaymakamımız Dr. Remzi Demir’in talimatları ile kurumumuzda görev alan 10 hocamız ve tüm kursiyerlerimiz ile birlikte gönüllülük esasını gözeterek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için polar, battaniye ve pijama takımı dikmekteyiz. Yaptığımız ürünler kaymakamlığımızın koordinesinde deprem bölgesine gönderilecektir. Bu vesile ile başta Kaymakamımız Dr. Remzi Demir’e, destek veren kurum amirlerimize, değerli hocalarımıza ve çok kıymetli kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

