Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Küçükbaş sürüsüyle dolaşırken uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Rize'de küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçerken dengesini kaybedip 20 metrelik uçurumdan düşen çoban Salim Turupçu hayatını kaybetti.
Köyün yüksek kesiminde, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçen çoban Salim Turupçu, dengesini kaybedince 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Turupçu'nun oğlunun ihbarıyla bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, düştüğü yere inince Turupçu'nun cansız bedenine ulaştı. Salim Turupçu'nun cesedi, alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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