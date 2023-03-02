Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sağanağın da etkili olduğu bölgede Karayolları ekipleri, sürücüleri uyardı.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda ikazda bulundu.
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