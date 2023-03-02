Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da 200 kilo eroin ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 kilo eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılan kamyon, uygun bir alanda durduruldu.
Kamyonda dedektör köpeği Thor’un da katılımıyla yapılan aramada 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından ‘Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam’ notuyla paylaşım yapıldı.
Etiketler: Van Narkotik Uyuşturucu
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