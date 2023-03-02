Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılan kamyon, uygun bir alanda durduruldu.



Kamyonda dedektör köpeği Thor’un da katılımıyla yapılan aramada 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından ‘Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam’ notuyla paylaşım yapıldı.