Yeni Mahalle Zeytinlik mevkisinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada S.A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.