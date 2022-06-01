Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin sokakta darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 22 Mayıs'ta Sümer Mahallesi'nde sokakta darbedilen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede de bir hafta sonra hayatını kaybeden 50 yaşındaki Özkan Sur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Polis, Sur'un darbedilmesi olayına karıştığını belirlediği M.T. (29), M.Ç. (27), M.S. (26), Ö.B. (28) ile annesi Ş.E'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların ifadesinde, M.S'nin eski kız arkadaşı Ö.B'nin olay günü Özkan Sur ile birlikte olduğu gerekçesiyle aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, bu yüzden kavganın yaşandığını söyledikleri öğrenildi.
Etiketler: Denizli
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