Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.Y. ekipler tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Antalya
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