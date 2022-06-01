AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. AÖF final sınavı 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günlerinde yapıldı.

2021-2022 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarınızı 3 Haziran saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilecek.

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.