AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı.
AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. AÖF final sınavı 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günlerinde yapıldı.
2021-2022 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarınızı 3 Haziran saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilecek.
AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.
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