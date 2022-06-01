Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bozayı fotokapanla görüntülendi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Burdur kırsalında bozayı fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kırsal alanlara fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlardan birisine bozayı görüntüsü yansıdı.
Kamera kaydı, basın mensuplarıyla paylaşıldı.
Etiketler: Burdur Doğal Yaşam
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