Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik Botuna (KB-4302) alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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