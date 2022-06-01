Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Durmuş Doğan (52) idaresindeki 70 FF 249 plakalı kamyon, Konya-Ankara kara yolu Öğretmenevleri Kavşağında Mustafa Kemal Güler (24) yönetimindeki 16 Y 1093 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Kemal Güler, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:07
- 15:05
- 15:01
- 14:53
- 14:57
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar’da satranç turnuvası tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz