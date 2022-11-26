Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Osmaniye’de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.D.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.
Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Y.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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