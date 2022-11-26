Barut, barutun ham maddesi nitrogliserin ve nitroselüloz, fişek ile kapsül fabrikalarından oluşacak tesislerle Çorum, savunma sanayinde üs olma yolunsa ilerlerken, tesisler 6 milyar liraya mal olacak.

Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımı olan tesisler tamamlandığında 2 bin 500 istihdam edilecek. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) koordinatörlüğünde kurulan fabrikaların tamamlanmasıyla ekonomiye 200 milyon Euro katkı sağlayacak.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatlarını inceleyerek Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan tesislerin Çorum’a ve ülkemize hayırlı olması için temennide bulunan AK Pati Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Vatanımız için, milletimiz için son derece önemli bir yatırımın Çorum’a, Sungurlu’ya yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sungurlu Çorum’un göz bebeği ilçemiz. Bundan sonra Türkiye’nin gözbebeği bir ilçe olacak. Sungurlu her şeyin en iyisine layık. Bu güzel ilçemizde böyle bir tesisin olması insanı gururlandırıyor. Sungurlu sadece Çorum’un değil tüm Türkiye’nin yüz akı olacak Parmakla gösterilen bir ilçeye dönüşüyor olması hepimizi mutlu ediyor. Fabrikalar inci gibi donatacak ilçemizi. Emniyet güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin kullanacağı yerli ve milli mühimmatların üretileceği fabrikalar hayırlı olsun. Bu tesislerin Çorumumuza kazandırılmasında tensipleriyle Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, tesislr tamamlandığında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Bu yatırımların yanı sıra savunma sanayine yönelik ilave yatırımlar olabileceğini kaydeden Tök, “Burada ihtisas savunma sanayi alanı olarak planlanıyor. Tamamen savunma sanayine yönelik şirketlerin yer alacağı bir lokasyon planlaması var. Fişek fabrikası Mart veya Nisan ayınca açılması planlanıyor. Barut Fabrikası’nın da Mayıs ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birinci etabı açılacak. 2023 yılının temmuz ayından sonra barut üretimine başlayacağız. Barutun ham maddesi olan nitrogliserin ve nitroselülozda yurtdışına bağımlılığımız olmayacak” diye konuştu