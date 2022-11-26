Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan Ilgaz Dağı’nda akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat devam eden kar yağışı, Ilgaz Dağı geçişinde sulu kar şeklinde yağmaya devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte Ilgaz Dağı’nda yoğun sis etkili olmaya başladı. Karayolları ekipleri ise bölgede tedbir alarak tuzlama çalışması yaptı.