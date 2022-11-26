Belediyeden yapılan açıklamada, Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sunmak ve gençliğe destek çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezinde Mesleki Eğitim Kursları bünyesinde gençler için robotik kodlama ve stem kursu açılıyor.

Geleceğin mesleklerinden olan kodlama, yazılım ve stem konularında verilecek olan eğitimle, gençlerin kendisini bu alanda geliştirmek için gereken temel yöntemleri yenilikçi bir yaklaşım ve eğitim ile öğrenmesi sağlanacak.

Alanında uzman eğitmenler ile gerçekleşecek kurs, 15 Aralık'ta başlayacak.

Kurs için sınırlı kontenjan bulunurken, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi tarafından onaylı sertifika verilecek.

Kurs başvurusu 8 Aralık'ta sona erecek.