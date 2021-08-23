Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akdam köyünde E.O’nun evine operasyon düzenledi. Ev ve bahçede yapılan aramada 19 kilogram esrar, 350 kök kenevir bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan mahkemeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.