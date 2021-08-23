Memur zammı görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları için ikinci teklif belli oldu.

2022 ve 2023 memur zammı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün açıkladı.

Bakan Bilgin " 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak " açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için ise yüzde 7 artı enflasyon farkını toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.https://t.co/1kya1VohT3 pic.twitter.com/QKATbFR4QR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2021



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin " Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.