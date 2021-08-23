4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu.

2022 ve 2023 memur zammı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün açıkladı.

Bakan Bilgin " 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak " açıklamasını yaptı.

3600 Ek Gösterge'de son durum

Çalışma Bakanı Bilgin "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

Bakan Bilgin "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılması memurların emekli aylıklarının ve ikramiyelerinin artması anlamına geliyor.