Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz muz hasadına katıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bir girişimci tarafından ilde kurulan muz serasında ilk hasada katıldı.
Merkeze bağlı Sakızgediği köyündeki serada düzenlenen etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut ile katılan Vali Yılmaz, burada incelemelerde bulundu.
İlk muzları keserek hasadı başlatan Yılmaz, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah bereketli eylesin. Bir yıl önce seramıza muz dikmiştik, bugün hasadını yapıyoruz. Osmaniye’mize güzel bir sera kazandırdınız, sizleri kutluyorum." dedi.
Etiketler: Osmaniye Tarım Üretimi
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