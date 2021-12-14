Merkeze bağlı Sakızgediği köyündeki serada düzenlenen etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut ile katılan Vali Yılmaz, burada incelemelerde bulundu.

İlk muzları keserek hasadı başlatan Yılmaz, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah bereketli eylesin. Bir yıl önce seramıza muz dikmiştik, bugün hasadını yapıyoruz. Osmaniye’mize güzel bir sera kazandırdınız, sizleri kutluyorum." dedi.