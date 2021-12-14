Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.H.A isimli kadının eşi İ.A ve oğlu B.A. ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir eve düzenlenen operasyonda 236 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Polis ekipleri ailenin 3 üyesini gözaltına alırken 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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