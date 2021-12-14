Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 19:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza
[Fotoğraf: AA]
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Ankara’nın Pursaklar ilçesi Esenboğa yolu üzerinde, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa, bin 627 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.
Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi.
Etiketler: Trafik Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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