Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam Mahallesi'nde ikamet eden H.Ö. (62) ve M.Ö'nün (70) evinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda kazı sonucu ortaya çıkarılmış, toprağın yaklaşık 1,5 metre altında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik tespit etti.

Aramalarda ayrıca Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kazan, kılıç, kama, barutluk, tabak, yağdanlık, kapı tokmağı, ütü, halı makası ve kollu kahve değirmeni gibi eserler de ele geçirildi.

Tarihi eserler Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler H.Ö. ve M.Ö. ifadeleri alınmak üzere Jandarmaya götürüldü.