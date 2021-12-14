Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 18:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Sandıklı Çakmaktepe istikametinden ilçeye doğru gelen sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Etiketler: Afyonkarahisar Kar Yağışı
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