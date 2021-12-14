Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstanbul'da 2012 yılında hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın Uludere'nin Uzungeçit beldesinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Şırnak Jandarma Genel Komutanlığı
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