Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
C.Y idaresindeki 78 AJ 118 plakalı traktör, Eflani ilçesi Ulugeçit köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya düştü.
Yaralanan sürücü, Eflani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çağlayan Sokak Kavşağı'nda ise S.Ö'nün kullandığı 78 BM 757 plakalı cip, F.Y. yönetimindeki 78 AB 543 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı `personele zorla kitap aldırıldığı` iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz