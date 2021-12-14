Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova’dan iş insanları ve uluslararası yatırımcılar, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te biraraya geldi.

Kosova-Türkiye Ticaret Odası ve “ESNAF” Prizren İşadamları ve Esnaflar Derneği’nin işbirliği ile düzenlenen toplantıya, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) evsahipliği yaptı.

Toplantıya Kuzey Makedonya’nın Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bytyqi (Fatmir Bütüçi), Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, ticaret odaları temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'Yakın iş birliği' vurgusu

Türkiye’nin, Kuzey Makedonya ve Kosova ticaretinde önemli bir partner olduğunun vurgulandığı toplantıda, ekonomik veriler ve yatırım imkanları hakkında sunumlar yapıldı. Özellikle salgın döneminde yakın iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı sonunda Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Kosova-Türkiye Ticaret Odası ve Prizren ESNAF Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.