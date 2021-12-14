Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Erek Dağı bölgesine düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.