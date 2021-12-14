Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da ele geçirilen altın kaplama sandık müzede inceleniyor
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık ele geçirildi. Müze müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.
Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Şüpheli araca düzenlenen operasyonda, altın kaplama sandık, sikke ve bıçak ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.
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