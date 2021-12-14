Berberoğlu'nun Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, helallik alınmak üzere Karasu ilçesi Paralı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Baba Ahmet ve anne Ayşe Berberoğlu, kızlarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Berberoğlu'nun cenazesi, daha sonra Paralı Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Paralı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, genç kızın arkadaşları, üniversite ve yurt yetkilileri katıldı.

Berberoğlu'nun kuzeni İlyas Berberoğlu, gazetecilere, çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Kendisi biraz kilolu olduğu için 3 ay önce midesine kelepçe taktırmıştı. Yurtta kalp krizi geçiriyor, müdahale ediliyor, hastaneye kaldırılıyor, orada vefat ediyor." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berberoğlu, dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanmış, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.