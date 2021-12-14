Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Etiketler: Hatayspor Trabzonspor
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