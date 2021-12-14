AÇÜ tarafından düzenlenen "Girişimcilik Uygulamaları Kapsamında Ulusal Sanayi Projeleri Destek Programları" konferansı ve fahri doktora töreni, Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Vali Doruk'a, AÇÜ Senatosunca verilen "fahri doktora" belgesini takdim ederek cübbesini giydirdi.

Törende konuşan Vali Doruk, Artvin'e 3 yıldır en iyi şekilde hizmet etmek için elinden geleni yaptığını belirterek, hizmet odaklı anlayışla şehri abat etmenin gayreti içinde olduğunu söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile Artvin'e ve devlete hizmet etmenin gururunu yaşadığını kaydeden Doruk, "Artvin Çoruh Üniversitesinden fahri doktora unvanı almak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu unvanı layık gören rektörümüze, üniversite senatosuna teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Bilgin de Vali Doruk'a, kamuda girişimcilik noktasında Artvin'e çok önemli değerler kazandırdığı için senato kararıyla fahri doktora unvanı verdiklerini söyledi.

Doruk'un valilik görevinin ötesinde Artvin'in tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtılması noktasında kente önemli katkılar sağladığını belirten Bİlgin, "Artvin'in bir ferdi olarak halkla iç içe olan sayın Doruk, Artvin'in gerek eşsiz doğasından kaynaklanan yüksek turizm potansiyeli gerekse Çoruh Nehri'nin eşsiz barajlarıyla şehrin kalkınması adına gerçekleştirdiği projeler ile Artvin'in gelişmesine ve daha iyi bir refah seviyesine ulaşmasına önem ve öncelik vermiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Alma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nin destek programlarıyla ilgili konferans verdi.