Yaklaşık 3 ay önce iş yerinde silahlı saldırıda Haşim Mustafa Türk hayatını kaybetti, zanlı M.T. Adana'da ekiplerce gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası akraba iki aile arasında husumet başladı.

Husumetin son bulması için Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Salih Ekinci ve kanaat önderleri, iki aile ile görüştü. Aileleri ikna eden Ekinci ve kanaat önderleri, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen barış yemeğinde tarafları bir araya getirdi.

Barış yemeğinden önce birbirlerine sarılan taraflar, aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını ifade etti.

Törende konuşan Salih Ekinci, dünyanın en hayırlı işlerinden biri olan barışa şahitlik yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, barışın birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını dileyen Ekinci, barışta emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Yemeğe, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Güleç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ile iki ailenin yakınları katıldı.