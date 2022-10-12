Karadeniz'de ağustos ayında başlayan ve büyük bölümü hasat edilen fındıkta, sonbahar gelmesine rağmen bazı kesimlerde fındık toplama mesaisi sürüyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Düzyayla Mahallesi'nde, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler, geç olgunlaşan ürünlerini iklim koşulları elverdiğince hasat ediyor.

İkram ve Sevgi Karadeniz çifti, çocuklarıyla bahçede fındık topluyor. Küçük ahşap yapıda yemek için mola veren aile, hava soğuduğunda da yaktıkları ateşte ısınıp fındık toplamaya devam ediyor.

5 çocuk babası 60 yaşındaki İkram Karadeniz, yaklaşık bir aydır fındık toplamayla uğraştıklarını ve hala bitiremediklerini söyledi.

Karadeniz, "Bu fındığı 10 gün sonra ancak bitirebiliriz çünkü hava şartları müsaade etmiyor. İlk etapta 60 kişi topladı ama bitmedi. Bitmediği için artık kendimiz 4 kişi topluyoruz" dedi.

"Yağmur ve çamur işimizi zorlaştırıyor"

22 yaşındaki Ramazan Karadeniz de 10 Eylül'de başladıkları hasada, yağışın işi geciktirmesi nedeniyle hala devam ettiklerini anlattı.

Fındığı bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarından bahseden Karadeniz, "Fındık işi çok zor. Çuval taşıma işi oluyor, görüldüğü gibi sürekli yağmur yağıyor. Toplaması hep sıkıntı" dedi.

Karadeniz, şu ana kadar yaklaşık 4,5 ton kadar fındığı patoza verdiklerini, bahçede de 1 ton civarında toplanacak ürün olduğunu söyledi.

57 yaşındaki Sevgi Karadeniz de çocukluğundan beri fındıkla uğraştığını, yağmur ve çamurun işlerini zorlaştırdığını, bu seneki fındığın parasıyla da oğlunun evini yaptıracaklarını anlattı.