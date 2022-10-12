Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için fırınlarda ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin imalathanelerin temizliği, ham maddelerin saklanma koşulları, ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetimlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, "Denetimlerde fırınlarımız genel itibarıyla kurallara uymaktalar. Eksik tespit edilen fırınlarda ise bu eksikliklerin giderilmesi için tutanak tutuldu. Belirlenen süre içerisinde eksiklerini yerine getirmeyenler hakkında gerekli idari cezalar uygulanacak. Kırıkkalelilerin fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için yapılan denetimler devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.