Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.
Tahsin O., idaresindeki otomobil, Kayalık Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdulbaki Beyaz'a çarptı.
Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Beyaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman
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