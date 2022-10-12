Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam sağ bulundu.
İlçenin Bektaş Yaylası'nda 78 yaşındaki Alzheimer hastası H.A'nın dün ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede jandarma, AFAD ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar sonucu H.A, karşı yaylanın 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.
Sağlık durumu iyi olan H.A, kontrol amacıyla Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Alzheimer
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