Evinin bahçesindeki cevizleri silkelemek için ağaca çıkan Abdullah Çetin, dengesini kaybederek yere düştü.

Çetin'in ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.