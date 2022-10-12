Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
Bingöl'ün Balgöze köyünde ikamet eden Abdullah Çetin, ceviz silkelerken ağaçtan düşüp yaralandı. Çetin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evinin bahçesindeki cevizleri silkelemek için ağaca çıkan Abdullah Çetin, dengesini kaybederek yere düştü.
Çetin'in ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Bingöl
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