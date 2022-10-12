Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Siirt Havalimanı’nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Siirt Havalimanı’nda eylül ayında iç hat yolcu trafiği 5 bin 664 oldu.

Eylül ayında Siirt Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 60’a ulaştı.

Yük trafiği ise 61 tonu buldu. 9 aylık dönemde ise Siirt Havalimanı’nda yolcu trafiği 38 bin 600, uçak trafiği 404, yük trafiği 386 ton olarak gerçekleşti.