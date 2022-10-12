Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Kız Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik günü birlik gezi programı düzenlendi. Düzenlenen gezi programında öğrencilerin ilk durağı merkezde yer alan tarihi ve kültürel alanlar oldu.

Karaman Müzesi, Aktekke Camii ve Tartan Konağı gibi kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen üniversite öğrencileri, Karaman’ın tarihi güzelliklerine yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

Düzenlenen etkinliklerden dolayı oldukça memnun kalan öğrenciler, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.