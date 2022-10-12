Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Üniversite öğrencilerine narkotik bağımlılığı konferansı
[Fotograf: İHA]
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı hakkında konferans düzenlendi.
Yüksek Öğretim Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen konferansta narkotik şubesinden polis Ergin Çağlar ve Seda Güvenç gençleri zararlı madde bağımlılığına karşı bilgiler verdi.
Konferansta zararlı maddelerin bireye ve topluma olan zararı vurgulandı.
Uyuşturucuya başlama etkenlerinden en büyüğü olarak arkadaş ortamını örnek gösteren narkotik görevlileri, gençleri çevresine karşı dikkatli olmaları için uyardı.
Bağımlılık oranı resmi verilere göre Erkeklerde yüzde 95,5, kadınlarda ise yüzde 4,5 olarak açıklandı.
Etiketler: Narkotik Isparta Uyuşturucu
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