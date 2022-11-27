Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da yenidoğan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Ordu'da yenidoğan hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takibi yapılan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin sağlanacağı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakline karar verildi.
112 Sağlık ekiplerince Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
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