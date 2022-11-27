Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
2023 YKS ne zaman? TYT 2023, AYT 2023 sınav tarihleri...
ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. YKS 2023 ne zaman? ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, YKS 2023 oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 TYT ne zaman yapılacak? 2023 AYT sınavı... Ayrıntılar haberimizde…
ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınav tarihi belli oldu.
YKS 2023 ne zaman?
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.
2023 YKS başvurusu ne zaman başlıyor?
YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
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